Harrie van Herpen wil niet alleen maar ‘ouwehoeren over Schijndel’

Harrie van Herpen heeft een belangrijk levensmotto: ,,Je kunt wel veel ouwehoeren over Schijndel, maar je moet er ook iets voor dóen.” De nieuwe citymanager van Schijndel vervulde zelf al vele vrijwilligers- en bestuursfuncties in zijn geboortedorp. De fanatieke waterpoloër was en is actief bij onder meer de Jeugd Sport Stichting Schijndel, watersportvereniging Neptunus en het carnaval. Zo is hij al jaren minister van promotie in het kabinet van Schorsbos, zoals Schijndel met carnaval wordt genoemd.

Na zijn vervroegde pensioen van twee jaar terug als productiemanager bij voedselproducent Heinz, werd Van Herpen (63) alleen nog maar drukker in Schijndel. ,,Vlak voordat ik met pensioen ging, raakte ik in gesprek met een ondernemer uit het centrum. Ze zochten toen een nieuwe voorzitter voor het citymanagement. Dat leek me erg leuk.”