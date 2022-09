Hart Meierijstad boos over ‘een-tweetje’ wethouder met horecabedrijf

Deel van de beruchte verkeers­plan­nen voor Boxtel ligt klaar voor bezwaren

BOXTEL - Het afsluiten van drie spoorwegovergangen aan de Tongersestraat en de Kapelweg en het aanleggen van een nieuwe weg naar industrieterrein Ladonk: het enthousiasme in Boxtel is niet overal even groot geweest. Dat moet vooral de komende weken blijken.

27 augustus