Haverleij in het klein op landgoed Haarendael: ‘We willen er geen gemiddeld wijkje van maken’

,,Denk aan een kleine variant van de Haverleij (kasteelwoningen in Engelen, red.). Compacte woonblokken die via het groen met elkaar verbonden zijn’’, zegt Alex Sievers (Beyond Now) over de toekomstige invulling van het voorterrein op landgoed Haarendael. Links en rechts van de kenmerkende bomenlaan. ,,We willen er geen gemiddeld wijkje van maken.’’

Geen kroeg, wel eten en drinken

Lithos ziet voor de toekomst een bredere invulling. Met zzp’ers en/of horeca in beide paviljoens, of mensen met dementie. Hans Jung: ,,Een enclave moet je niet willen. Wij kijken naar de dynamiek, naar de beleving. We zijn bijvoorbeeld nu al bezig over een restaurant. We willen dat het gezellig is. Als we het mogen maken op Haarendael, nemen we alles over van Vugts.’’