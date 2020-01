Hay en Toon houden het schoon, ook in 2020

HAAREN - Zo’n 485 kilometer tuften Hay Derkx en Toon van Loo in een golfkar met aanhanger door het buitengebied van Haaren en daarbuiten. Onderweg ruimden ze ontelbare lege blikjes, flesjes, papiertjes en ander zwerfvuil op uit de bermen. Maar liefst 153 grote zwerfvuilzakken vol in 2019. 36 keer waren de zwerfvuilvrijwilligers op pad.

Oud-huisarts Derkx (70) doet dat al zo’n tweeënhalf jaar. Oud-ondernemer Van de Loo (74) vergezelt hem sinds een half jaar. Soms gaan ze soms twee keer per week op pad, dan weer een paar weken niet. ,,Als het weer te slecht is bijvoorbeeld.” Per ophaalbeurt zijn ze een uur of drie op pad.

Voor de kleinkinderen

Waarom ze dat doen? ,,Voor de kleinkinderen, dat die nog natuur hebben”, zegt Derkx kernachtig. En waarom in het buitengebied? ,,In de dorpen zijn vaak zwerfafvalopruimers actief, in hun eigen straat of buurt. Maar in het buitengebied is het niet leuk om te lopen. Lange stukken, soms vind je veel, soms honderden meters niks. Daarom is het zo fijn dat we een golfkar kunnen gebruiken.”

Scholenbezoek

Het is niet hun enige goede werk van afgelopen jaar. Het duo heeft alle groepen zeven en acht van de basisscholen in Haaren bezocht en daar in elke klas een praatje gehouden over zwerfvuil. Wie dat wilde, mocht na afloop een stukje meerijden in de golfkar waarmee het duo op pad gaat. ,,Dat leidde tot veel pret", vertelt Derkx. ,,Zowel leerkrachten als kinderen waren enthousiast.”

Ze daagden de kinderen uit om elke dag minstens één stuk afval uit de berm in een afvalbak te gooien. ,,Van één leerling weten we dat hij elke dag van zijn fiets af stapt als hij zwerfafval ziet; hij raapt het op en neemt het mee naar huis of school. We hopen natuurlijk op meer navolging.”

Oisterwijk

Ze zijn al gevraagd om hun praatje ook in scholen in Oisterwijk te komen geven dit jaar. ,,Dat gaan we zeker doen.”

De troep die ze ophalen, brengen Derkx en Van Loo zelf naar de stort of de zakken worden door de gemeente opgehaald bij de dorpsgenoot die de golfkar ter beschikking stelt. ,,Prima medewerking hoor van de gemeente”, zegt Derkx.