HCB ‘92 uit Boxtel zit met de handen in het haar: ‘Hoe blijven we aantrekkelijk voor onze leden?’

HCB '92 vreest voor een terugloop van het aantal leden nu het kabinet de amateursport voor volwassenen weer aan banden heeft gelegd. ,,Handbal is bij uitstek een sport waarbij je veel contact met elkaar maakt. Als leden voor een langere periode niet kunnen handballen, gaan ze misschien naar een andere sport op zoek'', zegt een bezorgde Marnix Malmberg namens de handbalvereniging uit Boxtel.

Nieuwe leden werven

Het is de vraag wat de gevolgen voor de vereniging zullen zijn. HCB '92 was juist druk bezig om nieuwe leden te werven. De club slonk de afgelopen vier jaar met 20 procent. Door de vereniging aantrekkelijker te maken, hoopte HCB '92 het aantal weer op te krikken. ,,Nu stellen we ons de vraag of bestaande leden überhaupt wel lid blijven.''

Volgens Malmberg draait het niet alleen om het potje handbal, maar zijn de sociale contacten eromheen net zo belangrijk. Nu de kantine op slot zit en er niet gesport mag worden, valt dat weg. ,,Hoe houden we de club dan aantrekkelijk voor onze leden?''

Bootcamp in de buitenlucht

HCB '92 wil kijken of de leden tijdelijk op een andere manier in kleinere groepen kunnen sporten. ,,We hebben daar nog geen besluit over genomen, maar je kunt bijvoorbeeld denken aan een bootcamp in de buitenlucht. Zo blijven leden toch in beweging en met elkaar in contact'', aldus Malmberg, die begrijpt dat het kabinet verscherpte maatregelen heeft afgekondigd.

Ondertussen lopen de vaste kosten door. HCB '92 wil snel in gesprek over de huur van de accommodatie, de grootste kostenpost. ,,Het is in ieders belang dat we hier met zijn allen zo goed mogelijk doorheen komen.''

Voor de jeugd tot achttien jaar, die wel mag blijven sporten, wil de vereniging zo goed mogelijke faciliteiten bieden. ,,Of dat binnen of buiten is, gaan we zien.''