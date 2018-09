Heb lief en zeg dat je van elkaar houdt mensen. Elke dag. Want morgen is niet vanzelfsprekend.

Om meerdere redenen heb ik het geprobeerd, maar praten over luttele feiten, triviale zaken en klein leed voelt alsof de wereld vergaat terwijl ik me druk maak over mijn dode haarpunten of verkoudheidje. Ik weet dat de krant gisteren al zwarter dan zwart was, dus misschien moet ik mijn best doen die van 'the day after' iets lichter te kleuren.