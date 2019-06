Hebben varkens in stal Boxtel dierenziekte opgelopen? Bloedprikken moet duidelijkheid geven

Maar die voorzorgsmaatregelen waren niet genoeg, zo concludeerde de NVWA. Specialisten die stallen binnengaan, nemen een ontsmettingsdouche van top tot teen om het risico op het meebrengen van een ziekte te minimaliseren. Nu al drie weken mag er geen enkel dier de stal in of uit, omdat ‘zoveel mensen van buitenaf in aanraking kwamen met de varkens’. Activisten uit 26 verschillende landen zijn binnen geweest, waardoor de kans bestaat dat een ziekte uit een ander land de stal in is gebracht.



De activisten hielden de biggen vast in hun armen, om er mee op de foto te gaan. ,,Het grootste doel van ons was om beelden van binnenin de varkensstal naar buiten te brengen, om mensen bewust te maken van de pijn die de dieren elke dag hebben”, zei activiste Amber tegen deze krant.