Heeft authentiek dorspcafé als De Schuif nog een toekomst met corona?

Maïsveld Milrooijse­weg in Middelrode is nu grote vijver geworden: nog even wachten op de karpers

12 oktober MIDDELRODE - Bij de bushalte aan de Milrooijseweg in Middelrode lag jaren een maïsveld. Inmiddels is dat veld veranderd in een grote vijver. Dat heeft allemaal te maken met veranderingen van het riool in Middelrode en het afkoppelen van regenwater.