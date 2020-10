Heeft bemiddelaar aanstellen voor Raadskamer in Gestel nog wel zin?

Het heeft wel iets weg van een Echternach-processie. Drie stappen vooruit, en twee terug. Sommige raadsleden in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, zoals Frans den Otter van de Gestelse Coalitie, verliezen daarbij zo langzaamaan hun geduld. Hij vroeg wethouder Ed Mathijssen deze week hoe het ervoor staat met de impasse rond de bouw van het nieuwe complex de Raadskamer in het hartje van Gestel bij de Oude Toren op het Petrus Dondersplein.

Nog geen oplossing

,,De laatste gesprekken hebben helaas niet geleid tot een oplossing”, zegt Mathijssen. ,,En dus volgen we de opdracht van de gemeenteraad, zoals die mij een paar maanden geleden is gegeven, om een mediator te benaderen. Die gaat het traject begeleiden. Er komen met alle partijen individuele gesprekken. Die bereidheid is er. En dan kijkt de bemiddelaar na een conflict-analyse, of een mediationtraject zinvol is. Dat kan nog wel een hele tijd duren. Mijn inschatting is dat we dan zeker tot het eerste kwartaal van 2021 onderweg zijn”, aldus Mathijssen.

Heeft het wel zin?

Frans den Otter (Gestelse Coalitie) wijst op de Raad van State-zaak van De Raadskamer die op 10 december dient in Den Haag. ,,Heeft het dan wel zin om de mediation door te zetten?”, vraagt hij zich af.

Legitieme vraag

Ed Mathijssen vindt die vraag legitiem. ,,Maar ik heb de raad niet horen zeggen dat we dit proces moeten stoppen. Dus ga ik door. Na de Raad van State-zitting duurt het tenminste zes weken voordat er een uitspraak is en of we verder kunnen met de Raadskamer. Meestal duurt het nog wel langer voordat er een uitspraak is. Maar ik snap uw vraag helemaal.”

Bezwaarmaker Hein Berkelmans heeft op een aantal onderdelen bezwaar gemaakt tegen het plan van de Raadskamer. En zolang het bezwaar loopt, gaat de ontwikkelaar niet aan de slag met de bouw van 27 nieuwe appartementen en winkelruimten van de Raadskamer. De plek waar het oude winkelhart stond van de Hoefijzer, ligt nu braak.

Gedupeerd

Vooral toekomstige kopers van de appartementen, maar ook winkeliers die naar de nieuwe locatie wilden verhuizen, voelen zich gedupeerd door de ontstane impasse. Ook de zittende winkeliers is het een doorn in het oog dat de plek braak ligt. Ze willen reuring en omzet in deze moeilijke coronatijd. De projectontwikkelaar heeft de voorlopige koopcontracten ook moeten ontbinden omdat de termijnen waren verstreken.

Gras op zandvlakte

De laatste maanden veroorzaakte de zandvlakte tijdens de warme en droge periode nogal wat overlast voor de buurt. Kwartiermaker Ralf Immens, die aangesteld is voor het centrum in Sint-Michielsgestel, bedacht wat aardige plannetjes voor de vlakte voor de komende maanden. Daarom heeft de gemeente de zandbak vlak laten strijken met een shovel en heeft er gras ingezaaid. Dat voorkomt in ieder geval de overlast van zandverstuiving voor de omgeving.