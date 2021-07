Heeft de klimaatstresstest geholpen om waterschade te beperken?

Vervelen in zomervakan­tie? Dat is in Schijndel haast onmogelijk

20 juli SCHIJNDEL - Wie bouwt in Schijndel de hoogste toren met Lego-blokjes? En wie bakt de lekkerste taart? Dit en meer is te vinden in het interactieve Let's Play & Learn Vakantiedoeboek in Schijndel, dat 1900 kinderen deze laatste week voor de zomervakantie krijgen.