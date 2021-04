Heemkunde Boxtel vindt onderdak in de bibliotheek

Schijndel­se ‘amokmaker’ die met flitsgrana­ten werd overmees­terd voorlopig nog in hechtenis

1 april SCHIJNDEL - De 34-jarige man, die zich half december bij zijn aanhouding in Schijndel urenlang met hand en tand tegen de politie verzette en veel commotie in de omgeving van de Boschweg veroorzaakte, blijft nog in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank woensdag in Den Bosch besloten. De verdachte moet, zodra er er een plekje vrijkomt voor de behandeling van zijn drugsverslaving, voorlopig gedwongen worden opgenomen in een zorgkliniek zoals Novadic Kentron.