Heerlijkheid Herlaar herdenkt martelaar

Zonnig carnaval voor jeugd Middelrode

BERLICUM/MIDDELRODE - Carnaval vieren terwijl het bijna zomer is. Het is even wennen. Maar de jeugd in Middelrode genoot zaterdagmiddag van dit speciale zomercarnaval. Een kleine stoet trok in optocht door de straten van Middelrode en vierde tevens het 55-jarig jubileum van carnavalskoepel Dun Blaouwun Beer.

12 juni