Heerlijkheid Herlaer krijgt honderden ‘nieuwspraatjes’ van oud-gijzelaar Cees Dosker in bezit

SINT-MICHIELSGESTEL - De Heemkundevereniging de Heerlijkheid Herlaer heeft een zeer bijzondere gift ontvangen van oud-burgemeester Jan Dosker. Het zijn honderden velletjes die door zijn vader, journalist en directeur van het Roermondse dagblad De Nieuwe Koerier, zijn volgeschreven over de periode dat de Duitsers in Beekvliet en Haarendael gijzelaars gevangen hielden.

,,De vader van Jan Dosker, Cees, kon het waarschijnlijk niet laten om tijdens zijn gijzelaarschap toch journalist te zijn. Hij hield onder meer clandestien nieuwspraatjes om anderen informatie te verstrekken over de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Zoon Jan Dosker was onder meer burgemeester in Heesch en Dongen. Hij woont nu in Vught en kwam een keer op bezoek bij onze tentoonstelling ‘Gegijzeld, maar niet verslagen’ in de Beekvlietboerderij in Sint-Michielsgestel", vertelt voorzitter Koos Loose van de Heerlijkheid Herlaer.

Op 9 oktober 1940 werd Cees Dosker in zijn woonhuis te Roermond gearresteerd, naar later bleek met 109 andere Nederlanders. Als Indisch gijzelaar, werden ze overgebracht en geïnterneerd in Buchenwald. Het zouden het op één maand na vier tergend lange jaren van vrijheidsberoving en internering worden: dertien maanden tot medio november 1941 in Buchenwald, daarna een halfjaar in Haaren, weer een half jaar ‘op’ Beekvliet en tenslotte 23 maanden ‘op’ de Ruwenberg.

Quote Het BHIC gaat de honderden velletjes papier van Cees Donker vertalen en digitalise­ren Koos Loose , Voorzitter Heemkundevereniging Heerlijkheid Herlaer

Loose: ,,Daar is hij onder de indruk geraakt. En later schonk hij ons het dossier van zijn vader. Daarin staat een dijk aan informatie over de gijzelaarsperiode. Het gaat om honderden vellen papier. Broos natuurlijk. Maar zeer waardevol. Nu zijn we geen documentatiecentrum. Dus hebben we contact gezocht met het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) in de Citadel in Den Bosch. Daar is een vrijwilliger gevonden die al die vellen wil transcriberen en digitaal wil maken. Dan kan iedereen op termijn straks die informatie bekijken. We zijn er erg blij mee.”

Ramp

Jan Dosker was op veel plaatsen waarnemend burgemeester en in Heesch en Dongen burgemeester. Als jongen van twaalf maakte hij op de vlucht voor de oorlog in februari 1945 een ware ramp mee. Roermond ligt nog in bezet gebied. Zware gevechten zijn op til. De Duitsers bevelen evacuatie. De moeder van Jan Dosker en haar vijf kinderen gaan op transport. Vader Dosker, courantier in de Limburgse bisschopsstad, is al in bevrijd gebied na een vlucht uit het kamp.

Per abuis

Het noorden van het land is voor de evacués de bestemming. De goederentrein gaat via Duitsland. De Roermondenaren zitten met tientallen opeengepakt in de wagons. In de middag van 8 februari staat de trein vanwege een locomotiefwissel op een zijspoor in Hamminkeln, bij Wesel. Half vijf breekt de hel los. Friendly fire, per abuis. Engelse jachtvliegtuigen werpen splintergranaten boven de trein af, keren om en nemen ook nog eens uit de wagons gevluchte mensen onder vuur. Jan Dosker is buiten de trein om drinken te halen.

Overleden

Later hoort Jan dat zijn moeder en broer Wim zijn overleden. Zijn zus Ria heeft dertien granaatscherven in het hoofd en houdt hersenletsel over aan de gebeurtenis. Anno 2021 vindt Dosker het dossier van zijn vader thuishoren op een plek waar het verhaal kan worden doorverteld. ,,Dat doen wij graag, het verhaal. Dus laten we de documentatie veilig bij het BHIC en willen wij de educatierol op ons nemen", aldus Koos Loose.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Beekvlietboerderij wordt verkocht. Het Wijkplein had het oog op deze boerderij laten vallen. © Domien van der Meijden

Nog geen eigendom

De Heerlijkheid Herlaer is nog steeds bezig om de Beekvlietboerderij in Sint-Michielsgestel als onderkomen te verwerven. Dat is nu nog eigendom van de gemeente. Door wisselingen op de afdeling vastgoed van de gemeente zijn de gesprekken hierover vertraagd, maar worden nu weer opgepakt.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm Een afbeelding van een van Werkmans 'druksels.' © Archief Kunstmuseum Den Haag

Werkman

Ondertussen heeft de Heerlijkheid Herlaer via een gift een conservator van het Kunstmuseum in Den Haag kunnen helpen om op een veiling werk aan te schaffen van Hendrik Nicolaas Werkman. Werkman maakte ‘druksels’ zoals hij dat zelf zo noemde. En er zijn vier ‘druksels’ gemaakt over Gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel. ,,De aanschaf van een van die druksels kostte uiteindelijk 70.000 euro. Wij krijgen op termijn in hoge resolutie een mooie afdruk van het werk om tentoon te stellen.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's