Heimwee naar schoolplein zonder straatraces

9:40 BOXTEL - The Star Company, een muziek- en dansproject, organiseert jaarlijks een benefietconcert in het theater Podium in Boxtel. De opbrengst is dit jaar voor de Voedselbank Boxtel en omgeving en ter ondersteuning van kansarme kinderen in de gemeente, waarvoor een nieuwe stichting zal worden opgericht.