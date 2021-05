Hekken naast spoorlijn Boxtel-Haaren sluiten natuur af

VIDEO Raad zet zinnen op polikli­niek in Veghel, en nu?

29 april VEGHEL - Ziekenhuis Bernhoven kan binnenkort een uitnodiging voor een gesprek verwachten van het gemeentebestuur van Meierijstad. Inzet daarvan is de komst van een polikliniek in het Kloosterkwartier in Veghel, zoals de gemeenteraad van Meierijstad wenst. Of deze kliniek er ook komt, blijft voorlopig nog de vraag.