Hekken op Schijndelse weekmarkt, maar roep om boetes houdt aan: ‘Dan leren ze het wel’

Al voor dat de weekmarkt op zaterdag is begonnen, staan er extra hekken met tussenin openingen waar voetgangers of mensen met de fiets aan de hand doorheen kunnen. ,,Het is voor ons marktkooplieden veel veiliger. We weten soms niet als we aan het op- of afbouwen zijn dat er iemand aankomt. Je schrikt je soms kapot, als een fietser met volle vaart op je af komt rijden’’, legt Edy Barten uit.