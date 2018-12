Hekwerk uit gemeentehuis met Sint-Michaël zorgt voor dagelijkse openstelling kerk

Vrouw in rolstoel overleden na val in water Schijndel, politie gaat uit van ongeluk

16 december SCHIJNDEL - Een vrouw is zondag overleden nadat ze in Schijndel met haar scootmobiel in het water terecht was gekomen. Dat gebeurde rond vijf uur in een vijver, gelegen tussen de Rietbeemdweg en de Kapelaan Woestenburgstraat.