Helaas is het tegenwoordig triester gesteld met poëzie in de klas: tijd voor verandering

Oversteken­de fietser aangereden op N65 in Helvoirt, met hoofdwond naar ziekenhuis

15:38 HELVOIRT - Op de N65 in Helvoirt is zaterdagmiddag een fietser aangereden door een auto. Dat gebeurde rond 14.20 uur. De fietser, een man op leeftijd, stak ter hoogte van Schutsboom en de Gestelstraat de weg over toen het misging.