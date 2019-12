Helemaal losgaan op aardrijkskunde? Dat kan best met een GEObattle

,,Je krijgt hulp van elkaar”, vertelt de 11-jarige Lies. ,,Dat is wel fijn. Deze vragen zijn echt uitdagend. Ik vind het fijn om te mogen meedoen.” Dan begeeft het kwartet uit Schijndel zich naar de volgende tafel in de Aula. Het thema ‘Water’ komt in wel gevarieerde opdrachten naar voren. Over het Waterschap gaat het, over het gemiddelde dagelijkse waterverbruik per Nederlander, over de Watersnoodramp.