Helikopter onderzoekt komst van ‘groene soep’ in de Maas

DEN BOSCH - Vorig jaar ontdekte Rijkswaterstaat een nieuw natuurfenomeen: volop blauwalg in de stromende rivier de Maas tussen België en Den Bosch. Met extra helikoptervluchten en meer onderzoek willen Rijkswaterstaat en waterschap Aa en Maas dit jaar meer kennis opdoen over de gevaren voor mensen, dieren en gewassen.

Dat vijvers en sloten in de zomer warm worden en vol blauwalg raken, dat is al jaren zo. Maar tijdens de droge zomer van 2018 constateerde Rijkswaterstaat een compleet nieuw natuurverschijnsel. De stromende rivier de Maas zat tijdens een lange, warme periode, en dat in combinatie met een lage rivierwaterstand, ineens bomvol met deze ‘groene soep.’ En dat breidde zich uit vanaf de Belgische grens stroomafwaarts richting Den Bosch.

,,Dat hadden we nog nooit gezien. Maar het is deels wel verklaarbaar als een rivier veel minder hard stroomt en daardoor bij langdurige hitte opwarmt”, vertelt droogtecoödinator bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Pascal Weerts.

Dunea gebruikt Maaswater om drinkwater te maken voor 1,3 miljoen mensen

Maaswater is niet alleen belangrijk voor de scheepvaart. Veel agrariërs gebruiken het voor beregening van akker- en graslanden langs de Maas. Daarnaast grazen veel koeien langs de oevers en drinken ook zij dat Maaswater. Verder stroomafwaarts zitten punten waar drinkwater wordt gewonnen. Onder meer Waterbedrijf Dunea wint voor ruim 1,3 miljoen mensen in Zuid-Nederland drinkwater uit de Maas.

,,We weten in feite nog niet zoveel over alle gevolgen die blauwalg hebben voor gewassen, de mens en dieren. Zeker niet als blauwalg, een bacterie die er groen uitziet en in het afbraakproces blauw gaat kleuren en toxines (gif) aan het water afgeeft. Daarom zijn we vorige week aan het begin van de droge periode begonnen met helikoptervluchten en een nul-meting. Die herhalen we deze zomer vaker. Zo willen we in beeld krijgen onder welke omstandigheden blauwalg in de Maas ontstaat.”

Verder komen er onderzoeken die de kennis moeten vergroten over de gevolgen van blauwalg in het water dat voor gewassen en drinkwater wordt gebruikt. ,,Zeker is het nog niet, maar wij verwachten dat deze zomer de blauwalg terugkeert in de Maas. De droge en warme omstandigheden van 2018 worden de komende tijd weer verwacht.”

Volledig scherm Koeien zijn pootje aan het baden bij de Grensmaas. Zij drinken alleen uit water waar geen blauwalg is te zien. © Marc Schols