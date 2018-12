Helvoirt praat over drugs, in de hoop dat het helpt

kerstspecial Na ruim 50 jaar is één ventje nog steeds niet terug van het voetballen

26 december BERLICUM - Het ongeluk met de bakfiets en de trein in Oss maakte in het hele land veel los. In Berlicum en Middelrode denken mannen van begin zestig terug aan de klap die zij ooit hoorden. Ruim vijftig jaar geleden zagen zij hoe een teamgenootje van BMC recht voor een auto fietste. Dat voetballertje heette Rean van de Groenendaal. Hij was de broer van mijn moeder. Het team van toen blikt terug op die zaterdagmiddag in mei 1967. En hoe het leven daarna gewoon doorging. Zonder slachtofferhulp of herdenking. Zonder dat iemand ooit vroeg hoe het eigenlijk met hén ging.