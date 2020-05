Helvoirt redt openbare tuin van teloorgang

Tussen augustus en december vorig jaar is de tuin aangelegd. ,,Maar toen was er nog niks te zien. Vandaar dat we de officiële ingebruikname op 16 mei hebben gepland”, zegt De Vries. Niet wetend dat het corona-virus roet in het eten zou gooien. Daarom wordt in plaats van een grootse opening een boekje van 24 pagina’s over de nieuwe tuin in de buurt verspreid.