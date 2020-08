Helvoirt zet postbezorger in het zonnetje bij zijn afscheid na 8 jaar: ‘Dit vind ik prachtig’

Zeker vijftig mensen waren gisteren aanwezig op het plein, om de geliefde pakketbezorger uit Andel uit te zwaaien. Talrijke loftuitingen in de vorm van lieve woorden en een gezamenlijk applaus gaven zijn populariteit weer. Hij was een bezorger die de harten van jonge en oudere inwoners van het dorp in korte tijd wist te stelen door zijn vriendelijke, behulpzame en attente wijze van bezorging.

Van de Steenhoven, die 40,5 jaar in dienst was bij PostNL, gaf op zijn beurt aan dat hij vooral het contact met de mensen gaat missen. ,,Kort informeren hoe het met een ziek familielid gaat. Of, erger, bij een sterfgeval", vertelt de 61-jarige. ,,Belangstelling tonen in moeilijke tijden. Dat vind ik belangrijk. Dit geplande afscheid vind ik prachtig. Onderweg zag ik veel vlaggen hangen. Dat doet me goed. Helvoirt vind ik een geweldig dorp. Ik voel me hier als in een warm bad. Ik wens mijn opvolgster Jacqueline Vingerhoets uit Esch hetzelfde toe.''