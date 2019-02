Helvoirtenaren op bezoek bij Peerke Donders

HELVOIRT Een excursie naar het Peerke Donders-paviljoen in Tilburg verzorgt de Spiritualiteitsgroep Helvoirt op 16 februari. Daar bezoeken de deelnemers onder meer het Museum voor Naastenliefde.

Dit museum werd in 2009 op de tweehonderdste geboortedag van de zaligverklaarde Peerke Donders geopend, op de plek van het ‘oude heiligdom aan de Heikant’, de geboortegrond van missionaris Peerke Donders. Vanaf 1930 is dit een bedevaartplaats.

Peerke Donders (1809-1887) geldt als de bekendste Tilburger. Hij komt uit een gezin van arme thuiswevers en koos na zijn opleiding aan het seminarie in Sint-Michielsgestel voor een leven in een leprakolonie in Suriname, waar hij God en de melaatsen diende.