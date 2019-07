Helvoirts buurtschapje wil legaal in bos blijven wonen, liefst een beetje groter

HELVOIRT - Hoewel ze optimistisch zijn, weten de bosbewoners van de Distelberg in Helvoirt ook dat ze een zeker risico lopen. Ze willen hun verblijf in die groene oase legaliseren en hun - veelal houten - woningen uit kunnen breiden. ,,We leven al lang in onzekerheid over onze toekomst, daar willen we hoe dan ook een einde aan maken", zegt voorzitter Peter Schraven (71) van Huiseigenarenvereniging Bosbewoners Distelberg.