Helvoirtse tuin visitekaartje van ecologisch tuinieren

HELVOIRT - De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) houdt binnenkort open dagen. In deze regio is alleen een tuin in Helvoirt te bezoeken.

,,In het verleden wilde de vereniging nog wel eens met een opgeheven vinger mensen er op wijzen hoe ze ecologisch moesten leven”, vertelt Helvoirtenaar John Vermeer over Velt. Hij is sinds het begin van dit jaar voorzitter van Velt Nederland. ,,Inmiddels zijn we minder strikt in de leer. We willen mensen vooral verleiden tot meedoen, tot duurzaam tuinieren en eten. We zijn ook een gezelligheidsvereniging.”

De Helvoirtse tuin van John Vermeer en zijn vrouw Tiny - die een adviesbureau hebben op het gebied van duurzaamheid - is de enige tuin die in deze regio te bezoeken is tijdens de Velt open dagen in Nederland en België. Velt staat voor vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. De van origine Belgische vereniging promoot zo'n veertig jaar 'gezond leven op het ritme van de seizoenen’. Velt telt zo'n 17.500 leden, waarvan ongeveer 3.200 in Nederland.

,,Ik zit elke maand in België om in de Raad van Bestuur mee te praten over het beleid en de activiteiten. Velt is een flinke club, met zo'n twintig professionele medewerkers en een omzet van rond de 1,5 miljoen euro. Die komt onder meer uit de contributies van onze leden en de omzet van de boeken over tuinieren en koken; we geven er elk jaar een stuk of vijf uit", vertelt de 60-jarige Vermeer.

Den Bosch e.o.

De vereniging groeit in Nederland, zo wordt nog dit jaar een afdeling in Friesland opgericht. Brabant telt zeven afdelingen. Vermeer is zelf lid van de afdeling Den Bosch en omstreken. Op de website van de vereniging is te zien welke andere tuinen open zijn in Nederland en België, op 1 en/of 2 juni, naast die van de Vermeers.

Hun Helvoirtse tuin is zo'n 600 vierkante meter groot. Tiny en John Vermeer hebben er niet alleen een moestuin waar ze hun eigen eten telen, maar ook vijvers, bijenkasten, een insectenmuur, een groen dak op het huis en waterbestendige tuinverharding. Over al die aspecten en hoe een gezonde, eetbare en diervriendelijke tuin is in te richten, vertelt het echtpaar aan bezoekers. Die kunnen op zondag 2 juni tussen 13.00 en 17.00 uur terecht op het adres Hoge Raam 5 in Helvoirt.

Volledig scherm Een hoekje in de tuin van Tiny en John Vermeer © John Vermeer