Hema-worsten en slips mogen wel in winkelmandje, BH's niet. Wie snapt het nog?

Markt Boxtel ook in 2021 autovrij en volgend jaar meer terrassen op Markt

6 december BOXTEL - De Boxtelse Markt is in ieder geval in de zomermaanden van 2021 in de weekeinden autovrij met daardoor ook meer ruimte voor terrassen. Het nieuwe nog te vormen college moet zich vervolgens buigen over de periode daarna.