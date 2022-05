Hemelvaartrit van en naar Schijndel goed voor bijna 150 deelnemers: ‘Mensen willen ons autootje aaien’

Brand in berging van monument Beekvliet in Sint-Michiels­ges­tel

SINT-MICHIELSGESTEL - In de berging van monument Beekvliet aan de Seminarielaan in Sint-Michielsgestel is dinsdagochtend brand uitgebroken. Dat meldt de politie. Niemand raakte hierbij gewond, maar het gebouw is flink beschadigd.

17 mei