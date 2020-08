Hennepkwekerij gevonden op zolder van woning in Schijndel

Gezocht: olifanten­paad­jes in Schijndel en Veghel

18 augustus SCHIJNDEL/VEGHEL - In zijn woonplaats Sint-Oedenrode vond Jan Verhagen al meer dan vijftig olifantenpaadjes. En nu zoekt hij van deze ‘afsnijdpaadjes’ in Veghel en Schijndel. Bedoeld voor zijn boek Olifantenpaadjes in Meierijstad dat later dit jaar uitkomt.