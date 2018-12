Hennepkwekerij in winkelpand Berlicum gevonden, zes verdachten aangehouden

Rechter: geen megastal in Nijnsel

7 december DEN BOSCH - De megastal met een kleine 18.000 varkens in Nijnsel mag er niet komen, vindt de bestuursrechter in Den Bosch. Dat is de slotconclusie van een ingewikkelde uitspraak die de Bossche bestuursrechter vrijdagmiddag heeft gedaan.