Hennepkwekerij met 280 planten ontmanteld in Schijndel

Bouwlamp vliegt in brand: Brandweer naar woning in centrum Sint-Oedenrode

26 november SINT-OEDENRODE - De brandweer is dinsdagavond in de weer geweest met een woningbrand aan de Heuvel in Sint-Oedenrode. In het centrum van de plaats vloog een bouwlamp in brand. Het vuur was snel uit, er kwam wel veel rook vrij.