Hennepkwekerij zonder planten ontdekt bij inval in woning in Sint-Oedenrode

Documentai­res Meierij­stad verrassen en verbinden bezoekers

12 oktober VEGHEL - Jodenvervolging, gabberhouse of de strijd om het steeds schaarser wordende water. Het is slechts een greep uit de vele onderwerpen die afgelopen dagen werden belicht tijdens Beholders, het documentairefestival in Meierijstad. Veel meer dan even een filmpje kijken, zo blijkt.