Herdenkers Market Garden komen er samen niet uit

Of het niet een beetje raar is om te twisten over een herdenking, 75 jaar nadat de geallieerden hun leven gaven voor onze vrijheid? Of dit niet juist iets is dat je eensgezind moet doen? Henk Boons van Operatie Market Garden 2019 reageert wat afgemeten op die vragen. ,,Tja, daar kunnen wij ook niks aan doen. We hebben verschillende keren aangeboden om samen te werken, maar dat hebben ze categorisch geweigerd.”