Heren SMHC De Hopbel 5 voelen zich kampioen. ‘Door ‘liefde’ bijna titel gepakt’

,,We stonden er ook van te kijken dat we in onze competitie bovenaan stonden”, zegt aanvoerder Rob Kuil van hockeyteam De Hopbel Heren 5. ,,Kameraadschap en gezelligheid gaat bij ons boven het resultaat. Veel teamleden kennen elkaar van jongs af aan. Het was een leuk seizoen dat ineens stopt. Begrijpelijk, maar jammer.”

Barbecue met twaalf kilo scampi’s

,,We hadden de platte kar bij wijze van spreken al besteld voor onze kampioenstocht door Schijndel. We waren dit seizoen gewoon de beste ploeg. Of we het nog gaan vieren? Misschien later met onze traditionele barbecue met zeker 12 kilo scampi’s. Garnalen eten totdat ze zowat je neus uitkomen.”

Toen de hockeybond de competitie vorige week definitief beëindigde, ‘regende’ het op de WhatsApp van Heren 5 berichtjes met het thema kampioenen!!!

Volledig scherm De hockeyheren van De Hopbel 5 tijdens de derde helft © Paule van Lier (eigen foto) ,,Onze gezamenlijke app ontplofte”, zegt teamgenoot Dirk Paagman. ,,Staan de Hopbel Heren 5 eens een keertje bovenaan, krijg je te maken met een crisis. Maar we voelen ons absoluut kampioen hoor. We hopen vanwege de ‘titel’ ooit een keer naar Rome en Vaticaanstad te gaan. Op audiëntie bij de Paus, ja.”

Verdriet en vreugde

Paagman vervolgt: ,,Wat ons geheim is? Diepe vriendschap met soms onverwacht verdriet, maak zeker ook veel vreugde en leuke uitjes. We zijn bijvoorbeeld ooit met z’n allen naar Edinburgh in Schotland geweest en doen meer te gekke dingen samen. Dat bindt. Het klinkt misschien gek, maar we noemen het bij De Hopbel Heren 5 ‘liefde’. Een team met verschillende karakters, maar één met elkaar op het hockeyveld.”

‘Andere zaken om je nu druk over te maken’