Herfstvakantie: vier dagen zwemmen in De Molen Hey

Een kabelbaan over de A50? Waarom niet! Een dagje groot dromen over de toekomst van Meierij­stad

EERDE - Een kabelbaan over de A50, een nieuwe naam (MStad), beroepsonderwijs in de nieuwe Chocolate Factory? Waarom niet! Op camping Het Goeie Leven in Eerde was gisteren de Dag van de Verbeelding. Doel: een toekomstvisie voor de gemeente Meierijstad. En ja, gróót dromen mocht.

3 oktober