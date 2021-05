Herinneringen aan De Huif in boekvorm, want cultureel centrum was ‘van ons allemaal’

SINT-MICHIELSGESTEL - Het is een ander boek geworden dan normaal gesproken. Initiatiefnemer Willem Geurts, bekend van zijn laatste boek Niet vergeten ... het Adrianusklooster over het verdwenen klooster in Sint-Michielsgestel, liet nu meer dan honderd Gestelaren meeschrijven aan het nieuwe boek De Huif ... van ons allemaal . Het boek ligt nu in de winkel.

Willem Geurts oogt trots als hij zijn nieuwe aanwinst De Huif ... van ons allemaal toont, vers van de drukpers. ,,Toen het sociaal-cultureel centrum De Huif in Sint-Michielsgestel eenmaal was gesloopt, liep ik al met de gedachte rond daarover een boek te schrijven. Duizenden Gestelaren hebben namelijk tussen 1976 en 2020 van dit centrum gebruik gemaakt.”

Volgens Geurts was het een feestpaleis met carnaval en bij andere hoogtijdagen. ,,Ik had zelf een boek kunnen schrijven, maar nog leuker was het idee om meer dan honderd Gestelaren te vragen hun eigen herinneringen aan De Huif op papier te zetten. En zo is het gebeurd.”

Ook leerlingen deden mee

Geurts moet bekennen dat sommige verhalen elkaar overlappen. ,,Een aantal mensen heeft dezelfde dingen opgeschreven, maar dat is niet erg. Dit boek geeft heel goed weer hoe mensen in ons dorp De Huif hebben ervaren. Daar draait het om. We leggen nu herinneringen vast voor later. Ik heb ook scholieren van basisscholen gevraagd om wat erover te vertellen. Die heb ik in een aantal korte quotes door het boek heen naar voren gebracht. De uitspraak van Imme van Boxtel van de Roald Dahlschool vond ik prachtig: ‘Alle mooie verhalen over De Huif vertel ik later door aan mijn kinderen’, zei ze.”

Culturhus

De samensteller van het boek heeft mensen bijeen gezocht die vanaf de beginfase tot de sloop hun herinneringen op papier konden zetten. ,,Dus ook de sloper. In het boek staat ook het verhaal van het verdwenen kunstwerk van Willem Wolfs, dat aan de gevel hing. Nooit teruggevonden. En dat van ontwerpster Anne-Carin Lueb-Praasterink-March, die een kulturhus bedacht op de plek van De Huif. Zo zie je ook wat Gestel nooit heeft gekregen, omdat De Huif later in De Meander werd onder gebracht. Zoals het nu is.”

Mari van Grinsven

Geurts vond het geweldig dat zoveel Gestelaren meeschreven aan het boek. ,,Bijzonder en ontroerend vond ik het verhaal over Mari van Grinsven. Lid van carnavalsclub De Fobussen en min of meer de grondlegger van Torenproat. De uitvaartdienst van Mari werd speciaal in De Huif gehouden, omdat hij daar zo thuis was. Er kwamen wel zeshonderd mensen af op die afscheidsdienst.”

Huif-krant

De mensen die meeschreven aan het boek, kregen van Geurts een speciale krant. Als correspondent van Brabants Dagblad schrijft Geurts namelijk al een mensenleven voor de krant, en ook over De Huif. ,,Een selectie van die artikelen heb ik gebruikt voor een krantje. Dat krijgen ze allemaal als een soort extra aandenken aan hun bijdrage voor het boek.”