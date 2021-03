Herinrichting Leunisdijk in Esch gaat maandag van start

Het betekent dat al het doorgaande verkeer in het dorp meteen zo wat tot eind april (als de eerste fase is afgerond) moeilijk wordt. Zoals het hele karwei, dat loopt tot eind september, sowieso voor een lange periode aan ongemak zal zorgen.

1,5 miljoen euro

Het gebeurt in fases om de overlast zo veel als mogelijk te beperken. Al op de rijkswegen A2 en N65 zal worden aangegeven dat Esch tot eind september moeilijk bereikbaar is. In het dorp zelf zullen, afhankelijk welke fase aan snee is, wisselende lokale omleidingen worden aangegeven.

Hoe moet het met de afvalinzameling?

De bereikbaarheid van de woningen zal zo veel mogelijk worden gewaarborgd, al zijn er momenten dat ook dat moeilijk zal zijn. ,,Per fiets en te voet is het uiteraard altijd mogelijk”, belooft de aannemer in een brief over de werkzaamheden die bij omwonenden is bezorgd. Zoals ook voor zaken als inzameling van afval aandacht zal zijn.