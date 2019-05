Herkomst vondsten vastgesteld bij Museum Romeins Halder

Werktuig of strijdbijl

Voor deze taak zit Vincent van der Veen, een vondstregistrator verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, aan een tafel. Diens parate kennis geeft dikwijls meteen de doorslag, soms ook ontspint zich een discussie. Over een ijzeren voorwerp bijvoorbeeld. De aanbieder ervan is in dubio: is het een werktuig of toch een strijdbijl? Of, zo oppert een derde belangstellende, het formaat beantwoordt mogelijk ook aan dat van een ijsbijl. Van der Veen nadert via de pc de waarschijnlijke benaming van het voorwerp: een kantrechtbijl.