Herma van buurtbus lijn 299: ‘Een heer in het verkeer is vaak een vrouw’

De kans is een stuk kleiner - om precies te zijn 1 op 24 - maar tijdens deze dienst zit er een keer een dame achter het stuur van de rood witte buurtbus, lijn 299. Al hoeven we het wat Herma Bekamp betreft niet zo lang over het geslacht van de chauffeurs te hebben. ,,Dat maakt toch niks uit.” Daarbij, haar mannelijke collega’s hebben nog nooit een flauwe grap gemaakt over vrouwen achter het stuur. Ze zijn juist heel enthousiast. En, weet Herma ook: een heer in het verkeer is vaak een vrouw. Genoeg daarover dus. Ze heeft andere verhalen te vertellen.

‘Ik heb geen zin in een nat pak’

Net als de 16-jarige Wendy overigens, die achter in de bus zit en zich vandaag naar Sint-Michielsgestel laat vervoeren met de buurtbus. ,,Meestal ga ik met de fiets, maar de weerapp gaf regen aan. Dus ik dacht: ‘ik heb geen zin in een nat pak, ik neem de bus’.

Ook al is het buiten nog altijd droog, Wendy zit prima. Ze is via de toeristische route - slingerend via Boxtel Oost en Gemonde - onderweg naar haar werk in Sint-Michielsgestel bij Cafetaria Het Heike, een bijbaantje. De middelbare scholiere gaat komend jaar naar het laatste jaar van het Jacob Roeland Lyceum in Boxtel en daarna studeren. Wat precies, dat weet ze nog niet. ,,Maar economie vind ik heel interessant, dus waarschijnlijk wordt het iets in die richting.”

‘Buswisseltruc’

Terug naar Herma, die in Gestel een ‘buswisseltruc’ doet. De nieuwe Sprinter moet voor onderhoud mee, en Herma kruipt achter het stuur van een ‘oude’ bus. Alle buurtbussen werden vorig jaar, net voor corona, vervangen voor nieuwe. ,,Da’s weer even opletten. Een sleutel”, lacht Herma: ,,Dat ben ik al helemaal niet meer gewend.”

Quote Ik vind het belangrijk om altijd wat om handen te hebben Herma Bekamp , chauffeur van buurtbus 299

Ongeveer twee jaar geleden is ze begonnen met het chauffeuren, daarvoor was ze nog behoorlijk druk met oppassen op haar vijf kleinkinderen. ,,De oudste is inmiddels achttien, de jongste negen. Die hebben niet zoveel oppas meer nodig. Ik vind het belangrijk om altijd wat om handen te hebben.” Dus sinds november 2019 op de bus, en ja, die heeft ook een hele tijd stil gestaan in verband met corona. Maar is nu weer vol gas aan het rijden. Al klopt die uitspraak niet helemaal, want Herma houdt zich keurig aan de snelheid. ,,Altijd! Braaf, hè.”

Vertrouwde gezichten

Ze vervolgt: ,,Ik kan nog wel even mee als chauffeur op de bus." Nog 14 jaar om precies te zijn, Herma is pas 65. ,,Als er niks geks gebeurt, doe ik dat ook. Het is hartstikke leuk.” Herma vertelt over een dame van tegen de tachtig uit Oirschot die speciaal voor het linedancen in Lennisheuvel telkens trouw met de buurtbus op en neer ging. Of die meneer uit Eindhoven die iedere woensdag en vrijdag oppast in Gemonde. Op zijn kleinkinderen natuurlijk. ,,Je ziet veel vertrouwde gezichten.”

Nu lastig om praatje te maken

Al hoopt ze wel van harte dat de speciale corona-afzuiging snel een tandje minder mag, want ‘zo is het toch lastiger om een praatje te maken’. Bij de buurtbus op de Veluwe is dat al het geval. Hoe Herma dat weet? Van haar schoonzus, die rijdt daar op de buurtbus.