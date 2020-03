Heropening Schildersstraatje in Helvoirt geschrapt vanwege coronavirus

Zeker duizend uur werk aan praalwagen en niemand die het ziet, ‘Zuur, heel zuur’

10:25 SCHIJNDEL - In de 65-jarige historie van Schorsbos was de optocht nog nooit afgelast. Dit jaar ging maar liefst twee maal een streep door de optocht in Schijndel; tijdens carnaval vanwege storm en voor de uitgestelde optocht van komende zondag is nu het coronavirus de spelbreker.