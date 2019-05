Herstelwerk kan beginnen aan Schijndelse woning waar een auto binnenreed

SCHIJNDEL - De woning aan de Steeg in Schijndel waar op Bevrijdingsdag een auto naar binnen reed, is inmiddels gestut. De 67-jarige bewoner hoort later deze week wanneer de aannemer aan de slag gaat met het herstelwerk. ,,Hij is er nuchter onder", zegt zijn dochter, die naast de gedupeerde bewoner naast.

De 67-jarige Schijndelaar werd zondag rond 7.45 uur gewekt toen een Mercedes ML 320, omgebouwd tot 45 kilometer-voertuig, op de Steeg uit de bocht vloog en zijn badkamer binnenreed. Dat leverde vooral materiële schade op, aan huis en auto. De bewoners liep slechts twee wondjes in zijn gezicht op, door rondvliegende glas. Zijn dochter: ,,De deur van de badkamer stond open dus vlogen puin en glas de woning in”.

Vroeger slaapkamer aan voorkant

De alleenstaande man slaapt aan de achterzijde van de woning. Dat was een vereiste van de gemeente toen de oude boerderij werd verbouwd; die werd aangepast nadat de bewoner een beperking opliep. Langer geleden was er wel een slaapkamer aan de voorkant, vertelt dochter Anne (30), die er zelf sliep. ,,Mijn moeder was altijd bang dat er een auto naar binnen zou rijden, omdat het huis zo kort op de weg staat. Maar dat is nooit gebeurd. Tot nu dus...”

Bij zijn onfortuinlijke actie schampte de bestuurder van de Mercedes, een 17-jarige jongeman uit Lithoijen, een boom, reed hij door de heg en raakte hij een paaltje. Het fietspad naast de weg is inmiddels met borden afgezet.

Politie

Kort na de aanrijding kon de politie nog niet zeggen of de jonge bestuurder een proces-verbaal krijgt. Dat is niet zo. De jongeman beschikte over het juiste rijbewijs en er zijn geen overtredingen vastgesteld. De betrokkenen hebben onderling in goed overleg de schade geregeld, aldus de politie. De zaak is daarmee voor de politie afgedaan.

Nuchter mens

De 67-jarige Schijndelaar is weliswaar erg geschrokken van het ongeluk, maar hij is inmiddels ook al weer helemaal van die schrik bekomen, vertelt zijn dochter Anne. ,,Het is een nuchter mens.” Deze week komt de aannemer praten over het herstelwerk. Hoe lang dat gaat duren, is nog niet bekend.

Ook nog brand

Als de woning hersteld is, kan hij meteen verder bij de buren. Want bij de dochter van de gedupeerde Schijndelaar brak op 29 december brand uit in de garage. Ook die moet nog hersteld worden.