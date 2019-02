Het 12e Huis voor spiritualiteit geopend in Liempde: ‘Ik zit niet in een blauw gewaad achter een glazen bol’

Sinds half januari is aan Raadhuisplein 5 ‘Het 12e Huis' gevestigd, waar eigenaresse Esther van Heerebeek (43) cursussen en workshops verzorgt, maar ook tarotkaarten, oliën en boeken verkoopt. ,,Natuurlijk wordt me vaak gevraagd waarom ik nou juist in Liempde ben gaan zitten en niet in een stad. Ik wil mensen concreet helpen met vragen waar ze in hun dagelijks leven tegenaan lopen en dat kan overal.”