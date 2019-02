Het Boerdonk van Cor Biemans: ‘Organiseren moet je mij niet laten doen, dan komt er niks van terecht’

Eigenlijk had Cor Biemans (79) de boerderij van zijn vader willen overnemen, maar er waren meer liefhebbers. En dus werd het de zorgsector. Eerst de B-verpleegkunde intern in Huize Padua, en toen de HBO-opleiding maatschappelijk werk, met de voortgezette opleiding in Nijmegen er achteraan. In 1960 ontmoette hij Anny en het stel ging in Boekel wonen omdat Cor daar toen werkte.



Maar zijn boerenhart verlangde naar meer leefruimte, wat maakte dat het gezin met inmiddels twee kinderen in 1984 terugkeerde naar Boerdonk. Cor Biemans is een van die mensen die een dorp in leven houdt. Hij is nauw verbonden met de Dorpscoöperatie, Het Eetpunt voor ouderen en helpt en adviseert waar maar nodig.

Typisch Boerdonk

,,Dat het te klein is gebleven. Al toen Boerdonk nog bij de gemeente Erp hoorde, alsook als onderdeel van de gemeente Veghel, is er structureel te weinig woningbouw gerealiseerd en dus belemmerd in de groei."

Compliment

,,Mijn compliment is voor Anny. Niet zozeer bedoeld als compensatie richting mij, maar voor wat zij allemaal doet voor de gemeenschap. Wij verzorgen samen het Eetpunt in d'n Hazenpot, waarbij Anny alles regelt en de kwaliteit van het eten bewaakt. Daarnaast runt zij mede de dorpsbieb, is ze vrijwilliger in de Simeonshof en vangt ze thuis nog van alles op, zodat ik mijn taken buitenshuis kan doen."

Club/vereniging

,,De mooiste club zou zomaar de nieuwe Coöperatie Boerdonk Buitengewoon kunnen worden. De teller staat al op 125 leden. Zij gaan de leefbaarheid, en dat is een breed begrip, verder ontwikkelen in nauwe samenwerking met de dorpsraad en Zorg Om Het Dorp en zetten wanneer nodig druk op de gemeente."

Als ik de baas was

,,Dan kwam er, als het aan mij lag, niks terecht van het organiseren. Dat moet je mij dus niet laten doen, maar dat kan Anny dan doen. Laat mij maar adviseren en een helpende hand toesteken."

Op de schop

,,Hier en daar wat stukjes grond, zoals in de kern van het dorp. Er is veel behoefte aan woningen, zowel huur- als koopwoningen en bouwgrond. Er zijn nu 782 inwoners, dat getal moet groeien."

Quote Boerdonk telt nu 782 inwoners, dat getal moet groeien.

Verplichte kost

,,Als je Boerdonk wilt leren kennen, moet je kennismaken met onze activiteiten. Er gebeurt hier zo veel! Zoals in de kloostertuin, bij de ijsbaan en het carnaval, en dan is er nog de Buffelrun, de Trekkertrek en het dorpsfeest."

Eeuwig zonde

,,Als het ooit zover zou komen dat onze basisschool verdwijnt."

Ik mis hier nog