Het Boxtel van Ad van Gennip: ‘Volgens mij dachten ze dat wij een taakstraf hadden’

BOXTEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: ‘prikker’ Ad van Gennip.

Hij tuurt tegen de lage middagzon over de verlaten Dommel in Boxtel Oost. Een van de gebieden waar hij zwerfvuil opraapt. Dat doet Ad van Gennip (85) met de prikploeg van de Vereniging de Dommel door Boxtel. Alleen nu even niet. ,,Vanwege corona zijn we gestopt, maar zelf doe ik het natuurlijk nog wel. Dit leer je niet af.” Liggen er nu overal mondkapjes? ,,Nee, niet langs de Dommel, maar wel bij de winkels en bij de Texaco.”

Toch ligt er beduidend minder zwerfafval dan vroeger, want mensen van de WSD ruimen flink op. ,,Bovendien is er sprake van gedragsverandering bij jongeren.” Van Gennip schudt zijn hoofd. ,,Toen wij hiermee begonnen, vroegen mensen wat we deden en waarom we dat deden. En volgens mij dachten ze ook weleens dat wij een taakstraf hadden, haha. Nu wordt er van Den Helder tot een Vlissingen opgeruimd. En op alle wereldzeeën.”

Mist Van Gennip het opruimen? ,,Nee, helemaal niet. Het is goed dat we onszelf overbodig maken. Maar na de corona zullen we het wel weer gaan doen. En dan heb je nog de Landelijke Opschoondag. Die noemen wij de Flappendag, vanwege de appelflappen die we van de gemeente krijgen. Herman van Wanrooij doet trouwens ook veel tegen zwerfvuil.”

Het is goed dat er zichtbaarder wordt opgeruimd, vindt Van Gennip. ,,Ja, vroeger deden we het op zaterdagochtend heel vroeg, maar dan ziet niemand dat je daarmee bezig bent. En het moet juist opvallen. Zo hadden we Hans Maassen in de prikploeg. Die had een grote attractiewaarde. Hij kende veel mensen, maakte praatjes met de voorbijgangers en wuifde naar ze.” Wat Van Gennip wél mist, is de onderhoudsgroep die elke week in het Sparrenrijk werkt. ,,Geweldige groep. Vroeger hielp ik ook mee, nu niet meer. Maar ik kan nog prima werken met kettingzaag en hakbijl, hoor.”