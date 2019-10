Het Boxtel van... Alexandra Augustijn: ‘Doe dingen waar je gelukkig van wordt’

Haar onlangs verschenen boek ligt op tafel. De Gelukseconomie heet het, met als ondertitel: ‘brengt mensen en organisaties tot bloei’. Alexandra Augustijn (54) werkte jarenlang in de communicatie en marketing. Tevreden? Nee, al die tijd miste ze iets wezenlijks in haar leven. Maar wat? Haar vader opende haar de ogen. ,,Tien jaar geleden overleed hij en op zijn sterfbed zei hij tegen me dat hij altijd geld en status had nagestreefd. Hij merkte dat ik dat ook deed. Hij zei me letterlijk: ‘Kies je eigen pad, waar je blij van wordt.’ Dat was het enige echt inhoudelijke gesprek dat ik ooit met hem heb gevoerd. Toch duurde het nog vier jaar voordat ik het roer omgooide. Ik ben gescheiden, heb mijn baan opgezegd en ging me afvragen: ‘Hoe word je eigenlijk gelukkig?’ Ik ben er veel over gaan lezen, alles wat los en vast zat. Ik bestudeerde allerlei onderzoeken en interviewde mensen met de vraag waar ze blij van werden. In al die informatie ontdekte ik zeven geluksprincipes, zoals positief denken, verbondenheid met andere mensen, en een doel hebben.” Daar rolden enkele actiepunten uit: ,,Zoek uit wat je blij maakt en wat minder blij, welke ideeën kun je bedenken zodat het beter wordt, en zet je ideeën om in actie. Ja, hoe eenvoudig kan het zijn?”