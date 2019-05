Het Boxtel van... Els van Esch: ‘Boxtel is mijn thuis’

Niet in Boxtel geboren, maar er inmiddels wel aan verknocht. Ze begon als verpleegkundige in Boxtel en toen de afdeling Verpleegkunde naar Den Bosch verkaste, gooide ze het roer om. En dat lef typeert Els van Esch. Ze ging de deeltijdopleiding Personeel en Arbeid aan de Hogeschool in Den Bosch volgen, zodat ze het kon combineren met haar gezin met twee kleine kinderen. ,,Mijn dochter Marleen zat in groep één en ik ook.” Vervolgens werkte ze als P&O-manager in een zorginstelling en later in een ziekenhuis, ging uiteindelijk de profitsector in en was een van de medeoprichters van BOP (Boxtels Overleg van Personeelsfunctionarissen), het latere PDC. Sinds 2015 werkt ze als zelfstandige in haar Bureau voor Mens en Werk. Ze geeft hr-advies, coacht, bemiddelt in geschillen tussen werknemers en -gevers en is vertrouwenspersoon. ,,Heel fijn om met mensen te werken en ik wil graag iets toevoegen in het samenwerkingsproces zodat de betrokkene weer verder kan. Of dat nou een individu is of een bedrijf.”