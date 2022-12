Het Boxtel van Eric van Overbeek: ‘Ik voel me meer theatermaker dan verpleegkundige’

Hij bladert in het boek Het lied van de bultrug van de Vlaamse acteur en schrijver Wim Obrouck. ,,Prachtig. Het gaat over eenzaamheid en verbinding. De teksten, die zijn zó mooi!”

Voor de Boxtelse theatermaker Eric van Overbeek (59) is dit boek de inspiratiebron voor zijn nieuwe, gelijknamige, theatervoorstelling. ,,Misschien zijn walvissen wel de eenzaamste dieren op aarde. Ken je de ‘loneliest whale on earth’, de eenzaamste walvis op aarde? Die walvis bestaat echt, want zijn gezang is gehoord, maar hij is nog door niemand waargenomen. Walvissen zingen met een frequentie tot 20 hertz, maar deze walvis zingt tot 52 hertz en daarom kan hij zijn geliefde niet bereiken.”

,,Het boek Het lied van de bultrug is mijn inspiratiebron, maar ook mijn eigen ervaringen. Misschien is dit wel mijn meest persoonlijke voorstelling ooit. En ik denk dat veel mensen zich hierin herkennen. Maar er zit ook humor in, hoor. Dat is ook belangrijk voor de verbinding.”

Ziekenhuis

Quote Tegenwoor­dig wil ik liever een kleine setting Eric van Overbeek Zijn liefde voor theater dateert al van lang geleden. ,,Ook al wilde ik vroeger naar de toneelschool, ik ben toch de opleiding verpleegkunde in het ziekenhuis in Boxtel gaan doen. Maar ik voel me meer theatermaker dan verpleegkundige.” Gelukkig zit er ook een voordeel aan deze constructie. ,,Omdat ik een vaste baan als verpleegkundige heb en dus vaste inkomsten heb, kan ik zelf kiezen waar mijn theateroptredens over gaan. Dat is vrijwel onmogelijk als je alleen van de optredens moet leven.”

Niet alleen de inhoud van zijn theaterstukken, maar ook de locaties waar hij optreedt, zoekt hij zelf uit. ,,Ik heb in veel grote zalen opgetreden met honderden bezoekers, maar tegenwoordig wil ik het liever in een kleine setting. Met dertig of veertig mensen. Dat is intiemer. Zoals met deze voorstelling in Kunstcafé Coupé. Bovendien krijg ik subsidie van de gemeente en dan is het logisch dat ik binnen de gemeentegrenzen blijf.”

En heeft hij al een idee voor zijn volgende theateroptreden? ,,Jazeker. Het wordt een woordeloze, muzikale en poëtische voorstelling over liefde. Maar verder zeg ik er nog niets over!”

Trots

,,Ik ben trots dat de gemeente Boxtel het mogelijk heeft gemaakt dat ik subsidie krijg, dat zulke culturele activiteiten in deze gemeente kunnen plaatsvinden. Het zijn dus relatief kleine projecten.” De voorstellingen zijn op 12 t/m 15 en 19 t/m 22 april in Kunstcafé Coupé, Boxtel. Aanvang 20.15 uur.