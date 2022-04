Het Boxtel van Frank Scholman, de man van de bomenberichten

,,Vanavond is er weer een te grote tak geveld,” staat er op de Facebookpagina van de Bomen Brigade Boxtel (BBB). Frank Scholman (65) is een van de oprichters van BBB en laat vaak berichtjes achter. ,,Ik maak me zorgen dat er in Boxtel zoveel bomen worden gekapt en dan die heggenkwestie… Gelukkig dat dat nu is afgewend. Ik heb hier zelf een beukenheg staan en als je weet hoeveel vogels erin zitten. Erg goed voor de biodiversiteit.”

Peppelhout

Door zijn liefde voor bomen heeft Scholman nu prachtige kasten van populierenhout in zijn eetkamer staan. ,,De Bomen Brigade organiseerde zo’n vijf jaar geleden een lezing over populieren in de Oude Raadhuis in Liempde. Daar kwam ik iemand tegen van de Stichting Peppelhout in Haaren. Ze kopen het hout lokaal op. Het hout wordt lokaal gedroogd, gezaagd en opgeslagen. Ik heb er vier kasten van laten maken, plus de salontafel en het televisiemeubel.”

Quote Daar stond een rij telefoon­boe­ken. Heel Nederland zat daarin. Frank Scholman Scholman is zó actief op Twitter en Facebook dat hij onlangs door de landelijke CDA werd benoemd tot social media ambassadeur. ,,Ik laat vaak van me horen, want ik kan niet tegen onrecht. Dat zit me in de genen.” De vlag van Oekraïne wappert pontificaal in zijn tuin en ook dichtbij bekommert Scholman zich om zijn medemens. ,,Momenteel help ik een stel dat grote problemen heeft met de buren, en hun huis voldoet niet aan allerlei wooneisen. Het geeft me voldoening om ze bij te staan.”

Stamboomonderzoek, dat is een andere passie van Scholman. ,,Toen ik in mijn studietijd een bijbaan had als receptionist in de Simeonshof, stond daar een hele rij telefoonboeken. Heel Nederland zat daarin. Ik ging zoeken naar de naam Scholman en kwam in Jutphaas drie tot vier bladzijden met Scholmannen tegen. Ik ben er verder onderzoek naar gaan doen. En toen een vriend van mij ging trouwen, heb ik ook de stambomen van hen allebei onderzocht. En die van mijn overleden vriendin. Zij heette van Griensven en die kom je veel tegen in Den Dungen, Gemonde en Schijndel. Maar de verbinding tussen Schijndel en Den Dungen is niet te vinden. Het is vreselijk leuk om te doen, maar je blíjft ermee bezig. Het zijn verslavende puzzels.”

Trots op

,,Ik ben trots op de Boxtelse natuur, maar niet met de manier waarop daarmee wordt omgegaan. En ik ben ook trots op de Boxtelse vlag met de eenden, eh… merletten. Ik heb er een paar gekocht. Zou leuk zijn om ermee op de foto te gaan, maar dan moet ik eerst de hele kast uitmesten…”