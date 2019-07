Het Boxtel van... Jeanne Sterks: ‘Op de Mariakapel ben ik echt heel trots’

,,Zie je daar die mannen bij die eik? Die zijn de processierups aan het bestrijden. Volgend jaar moet het echt structureler worden aangepakt.” Net die ochtend heeft Sterks een vergadering van het Wijkplatform gehad - over de processierups. ,,Hij zit zelfs in het Mariakapelletje.” Sterks is de initiatiefneemster van het kapelletje dat in 2015 werd gerealiseerd. ,,Die zagen mijn man en ik in Haanwijk en dat leek ons wel iets voor hier. Er is duidelijk veel behoefte aan: je ziet er vaak mensen.”



Als bestuurslid van het wijkplatform is Sterks ook druk bezig met de biodiversiteit in de wijk. ,,Van de gemeente krijgen we komende herfst eenmalig appel- en perenbomen en fruitstruiken: frambozen, rode en zwarte bessen. Ze worden gratis geleverd en we moeten ze zelf planten en onderhouden. Iedereen mag de vruchten plukken, maar van mij mogen de vogels ze ook opeten. De wijk krijgt er bovendien een nog mooier aanzicht door.”

Met het echtpaar Thijs-Van den Hoven zorgen Sterks en haar man elke twee maanden voor een maaltijd in De Rots. ,,Net een barbecue gehad. Er kwamen zo’n vijftig mensen op af. Verder zorg ik - maar dat staat los van het wijkplatform - met een aantal vrijwilligers voor het Bruin café Lommers in de gesloten afdeling van het verpleeghuis in Liduina. Loopt prima. We maken een agenda voor elke drie maanden. Hup, hup, en we zijn klaar.”

De zorgzaamheid zit Sterks in het bloed. Zo ving ze, samen met haar man - ,,Wij doen alles samen”- ook Syrische vluchtelingen op. ,,Een enorme overgang voor ze, maar ik heb ze meteen duidelijk gemaakt dat mannen en vrouwen hier gelijkwaardig zijn. We hebben nog steeds goed contact met één man. Het klikte meteen en hij stond ook direct open voor de Nederlandse cultuur. Zijn vrouw is nu ook hier en zij helpt ons in het Bruin café. Ze is in verwachting en ik kreeg een appje: ‘Jullie worden opa en oma’. Mooi, hè?”

