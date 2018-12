Het Boxtel van Jos Vervoort: ‘In Boxtel voel ik me thuis en geborgen’

Is er zang, muziek en cultuurhistorie in de buurt? Dan is Jos Vervoort erbij! En altijd vol passie. Vóór zijn pensioen werkte hij in het onderwijs, bij het MiK, de Michaëlschool in De la Salle en de Oversteek in Liempde. Nog steeds geeft hij kinderen muziekles. Verder werkt hij mee aan de visualisatie van de Boxtelse Canon in het Mubo en hij is een van de twee drijvende krachten achter het filmprogramma van Podium Boxtel. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, maakt hij al 43 jaar deel uit van het duo Two of Us met muziek uit de jaren '60. Niet alleen muziek uit de jaren '60 boeit hem, maar ook klassieke muziek. Zo zingt hij in het Heilig Hartkoor en vroeger in jongenskoor Cantasona. Hij geniet volop van al zijn activiteiten: "Ik ben een gelukkig man."